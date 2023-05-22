Так, уночі ворог підступно обстріляв аварійно-рятувальну частину в Дніпрі, пише Politeka.net з посиланням на ДСНС.
Наразі відомо, що зруйновано три будівлі, знищено більше 20-ти одиниць техніки. Постраждав один рятувальник.
«Знищувати підрозділи ДСНС - це грубе порушення норм Женевьскої конвенції. Це порушення всіх норм Міжнародного права і звичайної людської моралі!», - підкреслив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Сергій Крук.
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На кадрах з місця атаки можна побачити, що наслідки жахливі – рятувальна техніка дуже пошкоджена.
Тим часом стало відомо, що минулої доби окупанти з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілювали населені пункти у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області.
«Внаслідок ракетного удару по селу Циркуни Харківського району зруйновано житловий будинок. Зазнав поранення цивільний чоловік», - повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
У Вовчанську Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено шість будинків та господарчі споруди.
У Чугуєві пошкоджено будівлі двох баз відпочинку, а також катамарани та човни.
«У смт Козача Лопань Харківського району артобстрілом пошкоджено два будинки, автобус, загинули та поранені свійські тварини», - додав Синєгубов.
У селі Кам'янка Ізюмського району, перебуваючи на власному подвір'ї, на невідомому боєприпасі підірвався 61-річний чоловік.
З пораненням його госпіталізували.
Додамо, що за минулу добу російські окупанти також здійснили 57 обстрілів, випустивши 318 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації по Херсонщині.
Херсон ворог обстріляв чотири раз.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також в об'єкти соціальної та критичної інфраструктури Бериславського району», - повідомили в Херсонській ОВА.
Внаслідок атак на Херсонщині минулої доби загинула одна людина.
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