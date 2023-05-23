Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Генштабі ЗСУ. Згідно з попередьною інформацією, ворог використав до 4 «Шахедів». Всі цілі вдалося збити.
«Загалом, протягом минулої доби, противник завдав 20 ракетних ударів», - додали в Генштабі ЗСУ.
По містах Дніпропетровської, Запоріжської та Харківської областей ворог застосував крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети "Іскандер-М" та зенітні керовані ракети з С-300.
Крім того, завдав 48 авіаційних ударів, застосувавши іранські ударні БпЛА "Shahed".
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По позиціях українських військ і населених пунктах окупанти здійснили близько 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Внаслідок атак є поранені серед мирного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки, дитячий садочок та інша цивільна інфраструктура.
«Наші захисники протягом минулої доби знищили 4 крилатих ракети повітряного базування Х-101/Х-555, російський ударний вертоліт Мі-24, 23 ударних дронів “Shahed” та 9 ворожих розвідувальних БпЛА», - йдеться у повідомленні.
В Генштабі також повідомляють, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На ціх ділянках фронту відбулось понад 30 бойових зіткнень.
В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за Бахмут тривають. Противник завдав авіаударів в районах Бахмута, Іванівського та Білої Гори.
На Мар’їнському напрямку відбито численні атаки противника в районі Мар’їнки.
Додамо, що в Мережі з'явилося відео збиття однієї з ворожих ракет.
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Крім того Politeka.net писала, що сильні пожежі спалахнули після ракетних ударів.