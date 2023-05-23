Цієї ночі ворог задіяв для ударів по Україні "шахедів".

Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Генштабі ЗСУ. Згідно з попередьною інформацією, ворог використав до 4 «Шахедів». Всі цілі вдалося збити.

«Загалом, протягом минулої доби, противник завдав 20 ракетних ударів», - додали в Генштабі ЗСУ.

По містах Дніпропетровської, Запоріжської та Харківської областей ворог застосував крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети "Іскандер-М" та зенітні керовані ракети з С-300.

Крім того, завдав 48 авіаційних ударів, застосувавши іранські ударні БпЛА "Shahed".

По позиціях українських військ і населених пунктах окупанти здійснили близько 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок атак є поранені серед мирного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки, дитячий садочок та інша цивільна інфраструктура.

«Наші захисники протягом минулої доби знищили 4 крилатих ракети повітряного базування Х-101/Х-555, російський ударний вертоліт Мі-24, 23 ударних дронів “Shahed” та 9 ворожих розвідувальних БпЛА», - йдеться у повідомленні.

В Генштабі також повідомляють, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На ціх ділянках фронту відбулось понад 30 бойових зіткнень.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за Бахмут тривають. Противник завдав авіаударів в районах Бахмута, Іванівського та Білої Гори.

На Мар’їнському напрямку відбито численні атаки противника в районі Мар’їнки.

Додамо, що в Мережі з'явилося відео збиття однієї з ворожих ракет.

Збиття крилатої ракети Х-101. Вчора.



Це сота, ювілейна, ціль для підрозділу, який збив цю ракету.

ПК «Схід»



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