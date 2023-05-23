В українській столиці стався черговий злочин, який шокує своєї жорстокістю.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Києва, до чергової частини Шевченківського управління поліції від медиків надійшло повідомлення про те, що у квартирі лежить жінка з пораненням голови.

Як з’ясувалося, такі страшні травми жінка отримала від рідної людини.

«Встановлено, що близько 13:40 у квартирі на вулиці Братів Малакових, чоловік під час сварки зі своєю дружиною взяв сокиру і наніс жінці декілька ударів по голові», - розповіли в поліції обставини трагедії.

Потерпілу із відкритою проникаючою черепно-мозковою травмою лікарі доставили до медичного закладу.

Її чоловік був затрмианий на місці злочину. Розпочато кримінальне провадження ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство, затриманому повідомлено про підозру.

«Шевченківський районний суд столиці обрав фігуранту запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. За скоєння тяжкого злочину йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі», - додали в поліції.

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