Дитячі пустощі і допитливість призвели до лиха, з’явилися фото з місця нового НП.

Надзвичайная подія сталася у Києві, пише Politeka.net з посиланням на київських рятувальників.

Ввечері 23 травня надійшло повідомлення, що у Солом’янському районі столиці дитина застрягла в металевому контейнері для збору гуманітарних речей.

На місці НП з’ясувалось, що через дитячі пустощі та допитливість, 14 річний хлопчик заліз до металевого контейнера, а вивільнитись самотужки вже не зміг.

Дитину вдалося деблокувати за допомогою аварійно-рятувального обладнання. На щастя, з хлопчиком все гаразд.

«Шановні батьки, пам’ятайте аби не трапилося лихо, стежте за малечею, адже їх майбутнє залежить від Вас!», - звернулись рятувальники до батьків.

Також стало відомо про порятунок ще однієї дитини у Дарницькому районі столиці.

Там, на вул. Сімферопольській, 11, виникла пожежа в одній з квартир у п’ятиповерхівці.

Вогонь спалахнув в квартирі на 3 поверсі.

«Під час гасіння пожежі на свіже повітря виведено дитину та жінку із сусідніх помешкань», - розповіли столичні рятувальники.

Нагадаємо, раніше стало відомо про трагічну загибель дитини на Миколаївщині.

Також повідомлялось про жінку, яка збила дітей на переході.

Крім того, Politeka.net писала, що Київ приголомшила трагічна загибель малюка.