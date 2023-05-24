На Бахмутському напрямку в полон потрапив черговий російський найманець.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

За словами Сирьского, в полон потрапив рашист з ПВК «Ветеран».

«Він розповів багато про ставлення командування», - повідомив Сирьский.

Також командувач Сухопутних військ розповів, яка зараз ситуація на Бахмутскьому напрямку:

«Сили оборони продовжують оборонну операцію і мають успіхи на флангах Бахмута».

Додамо, раніше стало відомо, що Міністерство оборони Росії залучає мобілізованих та призовників до власної приватної військової компанії "Ветеран".

Згідно з даними американского Інституту вивчення війни, це призводить до дискримінації та конфліктів.

Раніше ISW повідомляв, що "Ветеран" входить до складу ПВК "Редут" МО Росії, яка, за повідомленнями, діє на флангах Бахмута.

Також зазначалось, що дружини та матері російських мобілізованих з республік Хакасія та Алтай поскаржились, що найманці "Ветеранів" не ведуть обліку втрат серед мобілізованих і не підтримують мобілізованих на фронті.

Так, за їхніми словами, 500 мобілізованих повернулися з фронту лише 137. Крім того, вони стверджували, що щонайменше два підрозділи невідомого ешелону, підпорядкованого "Ветеранам", зникли безвісти.

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