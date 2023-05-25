Суд оголосив вироки у справі про гучне вбивство 5-річного Кирила Тлявова, але є нюанс.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Офіс Генерального прокурора України, одного експоліцейського засуджено до 4 років ув’язнення, іншого – звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки, ще двох фігурантів – виправдано.

«Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили», - повідомляють у прокуратурі.

Однак це рішення суду не є крапкою у трагедії, яка у травні 2019-го року приголомшила всю країну.

Так, з’ясувалось, що прокуратура оскаржуватиме цей вирок вирок.

«Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури оскаржуватимуть його у встановленому законом порядку», - йдеться у повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що у травні 2019 року в місті Переяслав чоловіки, перебваючи на ганку домоволодіння одного з підозрюваних, стріляли по заздалегідь розставленим мішеням.

Одна з куль влучила в голову 5-річного хлопчика, Кирила Тлявова, який в той час гуляв на вулиці з однолітками. Від отриманого поранення Кирил Тлявов помер в лікарні.

М’який вирок суду приголомшив українців. Мовляв, справедливості годі чекати.

«Немає справедливості,не було і не буде. Поліцейські на службі бухають, після розважаються стріляють,гасають на машинах,і збивають людей і все обходиться штрафами. Коли їх будуть притягати до серйозної відповідальності?»,

«А чотири роки йшло слідство.....коли ж буде порядок в судовій системі»,

«В кого більше грошей той і прав»,

«Жах. Царство небесне янголяткові, рідним співчуття», «А дитини немає, він вийде і буде дальше бухать і стрілять по дітях», «Жах, ото судді!»,

«"Гарні гроші", гарні зв'язки, "гнила система" - дають такі результати. Це не той термін, за вбивство», - коментують користувачі соцмереж покарання для експоліцейських.