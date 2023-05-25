Однак в самому Бахмуті на данний момент «вагнерівці» залишаються.

Про це, як пише Politeka.net, повідомила заступниця Міністра Оборони України Ганна Маляр.

«Наші війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі «Літак», - додала Маляр.

З її слів, епіцентром бойових дій залишається схід, ворог здійснює наступ на Авдіівському, Мар‘їнському, Лиманському, Купянському та Бахмутському напрямках.

У свою чергу боєць однієї з бригад українських захисників, якій розповідає про ситуацію у Бахмуті у своєму телеграм-каналі «Бахмутський демон» повідомив, що насправді стало причиною рішення Пригожина вивести своїх бойовиків.

Нагадаємо, Пригожин видав чергову заяву про те, що "вагнерівці" виходять з Бахмута. Ватажок бойовиків каже, що вони до 1 червня "підуть на місяць-два зализувати рани".

«Вони втратили боєздатність безперервними боями з нашими силами. Ми перетворили їх на фарш, вони повтрачали офіцерів, які командували м‘ясом і це головна біда для них. Саме тому вони не могли тримати фланги, хоч і казали, що там регулярка тікала, але істина в тому, що тікали і помирали вони», - пояснив «демон».

Також український захисник повідомив, що «Вагнер» мав забезпечити для регулярної армії рф безпечний захід у Бахмут. Але ця задача не була виконана, українські сили зайняли частину висот по флангах і тепер «регулярка» під вогнем.

«Міняти прігожинських мають так звані пвкашники міноборонівського «ветерана», які зміцнили оборону на флангах, але в них з озброєнням тупо біда і з координацією, що добре для нас», - додав «Бахмутський демон».

Такж захисник припустив, що Пригожин намагається захиститись від майбутніх поразок і зробити головним винуватцем провалів миниістерство оборони.

«Прігожин хоче хоч якось зберегти фактор вагнерів і боєздатності, щоб продавати далі кремлю свою карту виконання КПІ на фронті, заробляючи політичні бали в боротьбі з шойгу. Прігожин дуже хотів вийти з бахмута, принаймні більшою частиною вагнерів, щоб майбутні поразки звалити на міноборони. Схоже йому це вдається, але наша задача добивати вагнерів всюди де вони є», - зазначив «демон».

Додамо, що в Мережі з'явилися нові знімки з Бахмута. Як видно на фото, окупанти майже знищили знаменитий будинок з муралом.

"Стріляють вже заради забави по малюнку", "Видно, що розважалися", - коментують страшні кадри користувачі Twitter.

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