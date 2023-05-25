Однако в самом Бахмуте на данный момент "вагнеровцы" остаются.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила заместитель Министра Обороны Украины Анна Маляр.

«Наши войска контролируют окрестности города в юго-западной части в районе «Самолет», – добавила Маляр.

По ее словам, эпицентром боевых действий остается восток, враг совершает наступление на Авдеевском, Марьинском, Лиманском, Купянском и Бахмутском направлениях.

В свою очередь боец ​​одной из бригад украинских защитников, которой рассказывает о ситуации в Бахмуте в своем телеграмм-канале «Бахмутский демон», сообщил, что на самом деле стало причиной решения Пригожина вывести своих боевиков.

Напомним, Пригожин выдал очередное заявление о том, что "вагнеровцы" выходят из Бахмута. Главарь боевиков говорит, что они до 1 июня "уйдут на месяц-два зализывать раны".

«Они утратили боеспособность непрерывными боями с нашими силами. Мы превратили их в фарш, они теряли офицеров, командовавших мясом и это главная беда для них. Именно поэтому они не могли держать фланги, хоть и говорили, что там регулярка бежала, но истина в том, что бежали и умирали они», – объяснил «демон».

Также украинский защитник сообщил, что «Вагнер» должен был обеспечить для регулярной армии РФ безопасный заход в Бахмут. Но эта задача не была выполнена, украинские силы заняли часть высот по флангам и теперь "регулярка" под огнем.

«Менять пригожинских должны называемые чвкашники минобороновского «ветерана», которые укрепили оборону на флангах, но у них с вооружением тупо беда и с координацией, что хорошо для нас», - добавил «Бахмутский демон».

Также защитник предположил, что Пригожин пытается отгородиться от будущих поражений и сделать главным виновником провалов министерство обороны.

"Пригожин хочет хоть как-то сохранить фактор вагнеров и боеспособности, чтобы продавать дальше кремлю свою карту выполнения КПИ на фронте, зарабатывая политические баллы в борьбе с шойгу. Пригожин очень хотел выйти из бахмута, по крайней мере, большей частью вагнеров, чтобы будущие поражения свалить на минобороны. Похоже, ему это удается, но наша задача добивать вагнеров повсюду где они есть», - отметил «демон».

Добавим, что в Сети появились новые снимки из Бахмута. Как видно на фото, оккупанты почти уничтожили знаменитый дом с муралом.

"Стреляют уже ради забавы по рисунку", "Видно, что развлекались", - комментируют страшные кадры пользователи Twitter.

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