Як повідомляє Politeka.net з посиланням на КМВА, він став тринадцятим за ліком з початку травня.

«Цього разу атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555», - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені!

За даними на цю годину, потерпілих та руйнувань у Києві не зафіксовано.

Додамо, що в Мережі також з’явилися кадри зі звуками вибухів в Дніпрі і фото уламків ракет, які мешканці Дніпра знаходять на вулицях.

Від вибухової хвилі також постраждали приватні будинки.

Х-101 — стратегічна крилата ракета класу «повітря — земля» з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності.

Російські військові застосовують Х-101 під час повномасштабної агресії проти України. Зокрема, для авіаударів по Вінницькому аеропорту та військовому аеродромі Гавришівка у березні 2022-го року.

Також від обстрілу такою ракетою у Дніпрі було вбито мати з трирічною дитиною.

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