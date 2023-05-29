Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Київської області, повітряна тривога в області лунала з 00:31 до 5:00.

Внаслідок атаки є пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури в кількох районах області. Загиблих та потерпілих немає.

«Завдяки Силам протиповітряної оборони практично усі ворожі цілі були знищені», - підкреслив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Правоохоронці встановлюють місця падіння уламків ворожих повітряних об’єктів та фіксують наслідки нічної атаки.

Додамо, минулої ночі окупанти здійснили чергову масовану атаку на Київ.

Втім, столична ППО вдало показала всю марність ворожих атак, захисники українського неба виявили та збили понад 40 цілей.

В місті влучань не було, постраждалих немає, повідомляв міський голова Києва Кличко.

Спробували поцілити окупанти й по Миколаївщині. Утім жодних пошкоджень нащастя не завдали, всі дрони були збиті.

На Одещині від ворожого дрону постраждала портова інфраструктура

На Львівщині збито ракету - на місці падіння уламків виникла вирва.

Додамо, згідно з даними ЗСУ, цієї ночі російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами.

Ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря.

З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131.

Усього – 35 ударних дронів.

Українським захисникам вдалося знищити 67 повітряних цілей.

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