Чоловік бігав по вулиці з ножем і поводив себе вкрай агресивно.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Києва, подія сталася у Святошинському районі столиці.

Зателефонувавши до правоохоронців, мешканка району розповіла, що біля магазину на вулиці Якуба Коласа невідомий чоловік чіпляється до людей та розмахує ножем.

За декілька хвилин на місце прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Дебошира, якому, як з’ясувалось, 45 років, затримали, ніж відібрали.

«Опитавши свідків та очевидців події поліцейські з’ясували, що останній чіплявся до перехожих, ображав, провокував конфлікти та кидався на них з ножем» - розповіли в поліції.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Киянину загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

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