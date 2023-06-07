Відомий лікар Євген Комаровський розповів про п'ять ознак проблеми з родимками, і коли потрібно звертатися до лікарів.

Родимки є у всіх, вони зазвичай з'являються в дитинстві, в юнацтві, і ростуть разом з людиною. Оскільки родимки іноді, досить рідко, проте можуть стати джерелом серйозних неприємностей – там у тканині родимок можуть утворюватися злоякісні клітини – то треба володіти певною інформацією.

Про це у своєму ютуб-каналі розповів доктор Євген Комаровський.

За словами лікаря, треба знати, що є три фактори, які збільшують ризик проблем із родимками.

"Фактор перший - генетика. Якщо у роду у когось були проблеми з родимками, треба бути особливо пильним. Фактор другий - це сонце, тобто пряме сонячне проміння. Попадання сонячних променів на родимки - це небезпечно. І правило третє - це травми , тобто травмувати родимки - це також небезпечно. Є п'ять ознак, які говорять про те, що вистачить спостерігати і треба звернутися до лікаря", - говорить Євген Комаровський.

Так, лікар наголошує, що в будь-якому випадку потрібно спостерігати за своїми родимками, а в ідеалі взагалі фотографувати їх на телефон і відстежувати динаміку, якщо вони змінюються.

"Отже, п'ять небезпечних ознак, на які треба звертати увагу. Родимка має бути симетричною. Асиметрична - мчить до лікаря. Краї родимки повинні бути рівні, якщо вони не рівні або там зубчиками - йдемо до лікаря. Далі, колір родимки - однорідний. Розмір , це дуже важливо, але в будь-якому випадку вважається, що якщо діаметр родимки менше шести міліметрів, то це безпечно. І останнє, на що звертаємо увагу, це динаміка. Якщо немає швидкого зростання, то можна не метушитися", - розповів Євген Комаровський.

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