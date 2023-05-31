В результаті ракетного удару по базі окупантів в Юр’ївці багато загиблих.

Наразі відомо про близько 100 загиблих і велику кількість поранених.

Радник українського мера Маріуполя Петро Андрющенко також опублікував фото, на яких можно побачити, що лігво окупантів зруйновано вщент.

«Юр’ївка. ОК «Ялта». Місце «запеклої любові» до росіян. Наслідки…», - прокоментував Андрющенко.

Раніше Андрющенко повідомив, що для евакуації окупантів з розгромленої бази «швидких» не вистачало, тому були задіяні «Урали» та «Камази».

"У місті ураження був не лише склад БК, велика кількість техніки та центр керування. Тут розміщувались системи забеспечення зв’язку та РЕБ", – зазначав Андрющенко.

ЗСУ вдарили по колишньому оздоровчому комплексі "Ялта", внаслідок чого зруйновано 5-поверховий корпус. Для цієї атаки були застосовані далекобійній ракети Storm Shadow.

Storm Shadow / SCALP EG — франко-британська авіаційна крилата ракета класу «повітря-земля». Призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, добре захищених засобами протиповітряної оборони. Може використовуватися в будь-який час доби, за складних метеоумов та при застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії.

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