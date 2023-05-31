Наразі відомо про близько 100 загиблих і велику кількість поранених.
Радник українського мера Маріуполя Петро Андрющенко також опублікував фото, на яких можно побачити, що лігво окупантів зруйновано вщент.
«Юр’ївка. ОК «Ялта». Місце «запеклої любові» до росіян. Наслідки…», - прокоментував Андрющенко.
Раніше Андрющенко повідомив, що для евакуації окупантів з розгромленої бази «швидких» не вистачало, тому були задіяні «Урали» та «Камази».
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
Нові вибухи гримлять під Москвою, піднімаються клуби диму: "Це взагалі удар нижче пояса"
Дорофєєва емоційно розповіла про зрив, не витримала новин: "Сьогодні від мене вперше..."
"Побачите": цей червень буде переломним у війні в Україні і не тільки
Він би просто закінчив війну: названо можливого наступника Путіна, який влаштовує російські еліти
"У місті ураження був не лише склад БК, велика кількість техніки та центр керування. Тут розміщувались системи забеспечення зв’язку та РЕБ", – зазначав Андрющенко.
ЗСУ вдарили по колишньому оздоровчому комплексі "Ялта", внаслідок чого зруйновано 5-поверховий корпус. Для цієї атаки були застосовані далекобійній ракети Storm Shadow.
Storm Shadow / SCALP EG — франко-британська авіаційна крилата ракета класу «повітря-земля». Призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, добре захищених засобами протиповітряної оборони. Може використовуватися в будь-який час доби, за складних метеоумов та при застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії.
Останні новини України:
Атака дронами по Москві призведе до незворотніх наслідків.
Також повідомлялось, якою може бути смерть російського диктатора.