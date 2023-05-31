В результате ракетного удара по базе оккупантов в Юрьевке много погибших.

На сейчас известно об около 100 погибших и большом количестве раненых.

Советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко также опубликовал фото, на которых можно увидеть, что логово оккупантов разрушено до основания.

«Юрьевка. ОК "Ялта". Место «ожесточенной любви» к россиянам. Последствия…», – прокомментировал Андрющенко.

Ранее Андрющенко сообщил, что для эвакуации оккупантов из разгромленной базы «скорых» не хватало, поэтому были задействованы «Уралы» и «Камазы».

"В месте поражение был не только состав БК, большое количество техники и центр управления. Здесь размещались системы обеспечения связи и РЭБ", – отмечал Андрющенко.

ВСУ ударили по бывшему оздоровительному комплексу "Ялта", в результате чего разрушен 5-этажный корпус. Для этой атаки были применены дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Storm Shadow/SCALP EG – франко-британская авиационная крылатая ракета класса «воздух-земля». Предназначена для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами противовоздушной обороны. Может использоваться в любое время суток при сложных метеоусловиях и при применении противником средств радиоэлектронного противодействия.

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