Як повідомляють у столичному паблику «Реальний Київ», на станції метро «Палац Україна» людина потрапила під потяг.

«Метро стоїть», - йдеться у повідомленні.

Також стверджується, що потяги "синьою" гілкою ходять тільки від Либідської до Теремків.

Крім того, стало відомо, що пасажири на станції метро "Олімпійська" вимагають від працівників метрополітену повернути гроші за проїзд.

"Ну майте хочь якусь совість!", - захищаються співробітники метро.

ОНОВЛЕНО:

В КМДА повідомляють, що людина дійсно потрапила під потяг. Нещастя сталося на станції "Палац Україна".

Рух поїздів синьою лінією метро здійснюється від станції "Героїв Дніпра" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Либідська" до станції "Теремки"

Зачинені на вхід та вихід станції: "Площа Українських Героїв" (колишня "Площа Льва Толстого"), "Олімпійська" та "Палац "Україна".

"На станції "Палац "Україна" пасажирка потрапила під потяг. На місце події викликали всі необхідні служби, зокрема й медиків. Проводиться необхідна робота", - повідомили в КМДА.

Тим часом "Київський метрополітен" повідомляє, що минулого тижня столичним метро скористалося майже 4,8 мільйона пасажирів, з яких понад 1,1 мільйона – пільговики.

Інтервали руху поїздів у години пік у будні дні 3-4 хвилини, у міжпікові – 6-8 хвилин. У вихідні вдень інтервал між поїздами 6-7 хвилин.

"Під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками припиняється, а підземні станції працюють як укриття цілодобово", - наголосили у метрополітені.

При вході до метрополітену як укриття обов'язково необхідно мати документ – посвідчення особи.