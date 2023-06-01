У КМВА оприлюднили інформацію щодо кількості жертв і постраждалих, пише Politeka.net.

Так, в Деснянському районі загинули три людини, з них одна дитина 2012-го року народження. Ще 10 людей отримали поранення, з них одна дитина.

В Дніпровському районі поранено двоє людей.

Таким чином на даний момент відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина, та 10 травмованих – серед них також одна дитина.

Нагадаємо, в Деснянському район Києва внаслідок атаки зафіксовано пошкодження в житловому будинку - вибиті вікна та двері. Вибуховою хвилею зірвало балкон.

Крім того, зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку, уламками пошкоджено дві школи – вибиті вікна та двері, уламками пошкоджений дільничний пункт поліції, внаслідок падіння уламків на дитячий садок, вибуховою хвилею винесло вікна.

У Дінпровському районі в одному з будинків житлового сектору внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна.

Також сталося падіння уламків на адміністративну будівлю, пошкоджені припарковані автомобілі, кілька автівок згоріли, зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах.

У Дарницькому районі Києва в одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна.