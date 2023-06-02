Окупанти несуть великі втрати, але продовжують застосовувати тактику терору, сіючи на українській землі горе і смерть.

Цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет та 18 іранських ударних БпЛА “Shahed”, пише Politeka.net з посиланням на нові дані Генштаба.

Усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками.

Загалом протягом минулої доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу “Іскандер” по Києву та 2 зенітних керованих ракет С-300 по Харкову.

Крім того окупант завдав 46 авіаційних ударів та здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

«На жаль, є загиблі та поранені мирні громадяни, серед яких діти, пошкоджено дитячу поліклініку, житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура», - повідомили в Генштабі про наслідки атак.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. За добу підрозділи сил оборони відбили 25 ворожих атак

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області та Спірного на Донеччині.

Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противник також завдав авіаційних ударів в районах багатьох населених пунктах.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив, завдав авіаційних ударів в районах Авдіївка та Водяне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворог також завдав у цьому районі авіаційного удару.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, завдав авіаційних ударів.

Тим часом на захоплених територіях Херсонської області окупанти продовжують примусову паспортизацію населення.

«Зокрема, російська окупаційна адміністрація визначила 1 вересня цього року кінцевим терміном отримання паспорта громадянина російської федерації з обов’язковою письмовою відмовою від українського паспорта. Також, місцеві енергетичні компанії повідомляють про обов’язкове перепідписання нових договорів на постачання електроенергії тільки при наявності російського паспорта», - повідомили в Генштабі ЗСУ.

Усім українським громадянам, які відмовляться від отримання російських документів, погрожують припиненням постачання електроенергії, депортацією, конфіскацією майна та примусовим виселенням із власних осель.

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Крім того, Politeka.net писала, що боєць ЗСУ розповів, кого Кремль відправляє у Бахмут замість "вагнерівців".