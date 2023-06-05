Як пише Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ, противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА “Shahed”.
«Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 із 6 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 6 із 8 ударних БпЛА «Shahed», - йдеться у повідомленні.
Загалом протягом минулої доби ворог завдав 14 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
На жаль, є постраждалі серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, заклади освіти, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.
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«Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою», - попередили в Генштабі.
Додамо, пізно ввечері 4 червня рф завдала ударів по Чугуєву Харківської області.
Пресслужба поліції регіону закликала громадян залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги.
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях. Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102. Бережіть себе" , - йшлось у повідомленні.
Наразі інформація про наслідки атаки відсутня.
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