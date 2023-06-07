Так, окупанти повідомили, що збили "український БПЛА", пише Politeka.net.
Однак незабаром з'ясувалося, що безпілотником, що впав, виявився поставлений з Ірану розвідувально-ударний БПЛА Mohajer-6.
Це, зокрема, можна визначити за характерними частинами крил та шасі.
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Mohajer-6 вважається багатофункціональним БПЛА, призначеним як для завдання ударів, так і для ведення розвідки. Іран запустив серійне виробництво таких апаратів у лютому 2018 року. Дрон оснащується багатоспектральним обладнанням для зйомки та може нести до 4-х керованих авіаційних бомб чи ракет.
У вересні 2022 року зенітний підрозділ повітряного командування "Південь" вперше збив Mohajer-6 біля узбережжя Чорного моря неподалік Одеси.
Російські війська розмістили партію іранських безпілотників Mohajer-6 у Криму та почали навчати операторів для управління ними.
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