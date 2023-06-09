В СБУ мають чергові докази, що Каховську ГЕС підірвали саме російські окупанти.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться у перехопленні, яке отримало СБУ.

Зазначаєтсья, що російські загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби і влаштували техногенну катастрофу на півдні нашої держави.

Про це, як повідомили в СБУ, окупанти розповідають один одному у телефонній розмові, яку вдалося перехопити.

«Там не вони (українська сторона, – прим.) довбанули. Там наша диверсійна група. Вони хотіли на кшталт цією дамбою лякати. Пішло не за планом, а більше, ніж вони планували», – розповідає російський військовий.

Описує він і наслідки цієї катастрофи, які у росії намагаються приховати: підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування.

В СБУ підкреслюють, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину рф.

Нагадаємо, рятувальна операція на Херсонщині триває.

Проте волонтерів із човнами, які планували приєднатися до рятувальної операції, просять утриматися від відвідування Херсона.

Це пов'язано з постійними російськими обстрілами та погіршенням ситуації в Херсоні.

«При необхідності ми окремо повідомимо, якщо буде потрібна така допомога! Наразі достатньо сил, щоб рятувати людей та тварин із затоплених територій», - йдеться у повідомленні Херсонської ОВА.