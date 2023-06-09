Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Львівської області, на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Лисятичі Стрийського району сталося зіткнення автомобілів «Peugeot 301», яким керував 46-річний стриянин, та «Volkswagen Passat» під керуванням 37-річного жителя одного з сіл Стрийського району.

Внаслідок автокатастрофи отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні: водій «Peugeot 301» та двоє його пасажирів – 50-річна жінка і 23-річний чоловік – обоє мешканці Стрия, а також водій «Volkswagen Passat» і його пасажирка, 34-річна жителька Стрийського району.

Наразі встановлюються всі обставини події. На опублікованих з місця катастрофи кадрах можна побачити, що шматки автівок розкидало по дорозі.