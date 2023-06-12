Мова йде про Сторожове, пише Politeka.net.

«Державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю. Дякуємо 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського. Далі буде…», - йдеться у повідомленні Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку.

За словами бійців, операція почалася приблизно о п'ятій ранку.

"Ми висадилися з броньованих своїх машин і почали штурм. Спочатку ворог здійснив супротив, намагався подавити нас своєю артилерією. Нам вдалося переломити ініціативу, взяти ініціативу в свої руки. І потихенько, хата за хатою, звільняти село. Приблизно було знищено 50 осіб особового складу ворога. Четверо рашистів було взято в полон", - розповідають українські Герої.

Нагадаємо, стало відомо, які населені пункти ЗСУ звільнили раніше.

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