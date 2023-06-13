Так, для нападу на Київ противник застосував крилаті ракети Х-101/555, пише Politeka.net з посиланням на КМВА.
Традиційно ракети були випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з району Каспійського моря.
«Усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені силами та засобами протиповітряної оборони», - повідомили в КМВА.
Інформація щодо жертв чи руйнувань наразі не надходила.
У той же час прийшли трагічні новини з Кривого Рогу.
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
Помер близький друг Путіна, який катався до Криму: що відомо на зараз про смерть Берлусконі
Ім'я переможця "МастерШеф. Професіонали" розкрили до фіналу: "Вже всі ми знаємо"
Війська НАТО на території України: українцям розкрили перспективи вступу до Альянсу та гарантії безпеки
Каменських звернулася до українців із делікатним питанням, потребує допомоги: "Доводиться переживати..."
Там унаслідок ракетної атаки є загиблі і поранені.
"Черговий терористичний акт росіян по житловому сектору. Вночі. Підступно. Жорстоко. Є загиблі та поранені", - заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
В Мережі вже з’явилися страшні кадри з місця атаки. Під ворожий удар потрапила багатоповерхівка. Квартири мирних українців перетворилися на смолоскипи.
Тим часом повітряна тривога знову шириться Україною.
Останні новини Украни:
Стало відомо про важливі нюанси перед новою битвою з Бахмут.
Також повідомлялось, що ситуація в російській армії погіршилася.
Крім того, Politeka.net писала, що ЗСУ наступають - Генштаб обрав правильну стратегію.