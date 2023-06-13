Так, для нападу на Київ противник застосував крилаті ракети Х-101/555, пише Politeka.net з посиланням на КМВА.

Традиційно ракети були випущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з району Каспійського моря.

«Усі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були виявлені та успішно знищені силами та засобами протиповітряної оборони», - повідомили в КМВА.

Інформація щодо жертв чи руйнувань наразі не надходила.

У той же час прийшли трагічні новини з Кривого Рогу.

Там унаслідок ракетної атаки є загиблі і поранені.

"Черговий терористичний акт росіян по житловому сектору. Вночі. Підступно. Жорстоко. Є загиблі та поранені", - заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

В Мережі вже з’явилися страшні кадри з місця атаки. Під ворожий удар потрапила багатоповерхівка. Квартири мирних українців перетворилися на смолоскипи.

Тим часом повітряна тривога знову шириться Україною.

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Стало відомо про важливі нюанси перед новою битвою з Бахмут.

Також повідомлялось, що ситуація в російській армії погіршилася.

Крім того, Politeka.net писала, що ЗСУ наступають - Генштаб обрав правильну стратегію.