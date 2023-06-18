Ультиматум чоловік озвучив на сторінці «Нафтогаз України» в Facebook, пише Politeka.net.

За словами споживача, показання надаються некоректно, але вирішити проблему немає змоги.

«У місті Дніпрі ГАЗМЕРЕЖІ ДНІПРОВСЬКА ФІЛІЯ, переходиш на сайт, вказані адреси та контакти, так і написано: можете звернутися, або зателефонувати. Коли телефонуєш, то попадаєш на НАФТОГАЗ, на питання по поводу некорректних показів, кажуть надо тільки їхати особисто. Я здаю в «Нафтогаз» показання, щось не так, хтось наплутав, а їхати потрібно споживачу. Невже це секретна організація, що навіть телефонів вказати неможливо?», - обурюється споживач на сторінці «Нафтогаза».

Чоловік попросив вказати коректні телефони, щоб люди могли не їхати, а вирішити це питання дистанційно.

«Вам кошти хочеш заплатити, а Ви держите в секреті телефон ГАЗМЕРЕЖ, де на їхньому сайті, вказані телефони Нафтогазу... Напишіть будь ласка діясний номер телефону ГАЗМЕРЕЖ. Ще одну скаргу, вже третю залишив, може так якось вирішиться питання, і не прийдеться їхати? Да їхати ніхто і не буде, пишу у цьому місяці востаннє. Платити не буду, можлово наступного місяця, введуться корректні покази і вирішиться моє питання», - кип’ятиться обурений споживач газу.

У «Нафтогазі», реагуючи на скаргу, традиційно повідомили, що розрахунок суми до оплати за постачання газу проводиться виключно на основі даних від облгазу.

«Ми, як постачальник газу не маємо можливості самостійно здійснювати корегування об'єму отриманого від оператора ГРМ або самостійно вести нарахування об'єму. Тому, у випадку, якщо нарахування об'єму є некоректними, то для їх корегування, рекомендуємо звернутись саме до Оператора ГРМ….», - йдеться у відповіді «Нафтогаза».

Також газопостачальна компанія оприлюднила контакти, за якими чоловік може вирішити своє питання.

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