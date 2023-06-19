Минулої доби росіяни завдали 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях військ та населених пунктах.

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків та школа.

Також повідомляється, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбулось 24 бойових зіткнення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новоселівського Луганської області, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару біля міста Авдіївка.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Вугледара Донецької області, успіху не мав.

Додамо, тим часом також стало відомо, що уночі над Одещиною сили ППО збили чотири "Калібри".

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