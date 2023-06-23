Українські захисники крок за кроком, метр за метром звільняють рідну землю від російського окупанта.

Від ніщівних ударів воїнів палає ворожа техніка, позиції, склади боєприпасів і, звісно, бази, пише Politeka.net.

Так, у тимчасово окупованому Генічеську на Херсонщині перестала існувати база росгвардії.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗС України Петро Олещук.

«База росгвардії в Генічеську...Українська відповідь на російський ракетний терор не забарилась. Окупантам не буде спокою на нашій землі!...», - запевнив Олещук, підкресливши, що україські патріоти продовжують нищити ворога и тримати небо.

Тим часом російські «воєнкори» також підтверджують, що ракетні удари ЗСУ по розташувань окупантів у Скадовську та Генічеську досягають мети. Серед окупантів внаслідок цих ударів є вбиті і поранені.

(Обережно, присутня ненормативна лексика)

Додамо, що у Міноборони України натякнули на нові пекельні «сюрпризи для окупантів, зазначивши, що на сьогодні українські війська під час наступу задіяли не весь свій потенціал.

У Міноборони наголошують що ситуація розвивається за планом, і не потрібно очікувати, що наступ – це щось швидке.

"Дійсно, у нас ще основні події попереду. І головний удар ще попереду. Дійсно, частина резервів — це поетапні речі – буде задіяна пізніше", – сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Крім того, Politeka.net писала, що спонукає Путіна влаштувати теракт на ЗАЕС.