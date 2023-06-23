Від ніщівних ударів воїнів палає ворожа техніка, позиції, склади боєприпасів і, звісно, бази, пише Politeka.net.
Так, у тимчасово окупованому Генічеську на Херсонщині перестала існувати база росгвардії.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗС України Петро Олещук.
«База росгвардії в Генічеську...Українська відповідь на російський ракетний терор не забарилась. Окупантам не буде спокою на нашій землі!...», - запевнив Олещук, підкресливши, що україські патріоти продовжують нищити ворога и тримати небо.
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Тим часом російські «воєнкори» також підтверджують, що ракетні удари ЗСУ по розташувань окупантів у Скадовську та Генічеську досягають мети. Серед окупантів внаслідок цих ударів є вбиті і поранені.
(Обережно, присутня ненормативна лексика)
Додамо, що у Міноборони України натякнули на нові пекельні «сюрпризи для окупантів, зазначивши, що на сьогодні українські війська під час наступу задіяли не весь свій потенціал.
У Міноборони наголошують що ситуація розвивається за планом, і не потрібно очікувати, що наступ – це щось швидке.
"Дійсно, у нас ще основні події попереду. І головний удар ще попереду. Дійсно, частина резервів — це поетапні речі – буде задіяна пізніше", – сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
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Також повідомлялось, що удар по мосту у Чонгарі створив багато проблем для окупантів.
Крім того, Politeka.net писала, що спонукає Путіна влаштувати теракт на ЗАЕС.