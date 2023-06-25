В останні кілька місяців долар готівкою суттєво знизився. На даний момент обмінний курс коливається в межах 36,6-37,3 гривні за долар. Це практично відповідає офіційному курсу. Ситуація над ринком характеризується надлишком пропозиції валюти проти попитом. Така стабільність курсу валюти викликає певний спокій серед населення.

Економічний експерт Борис Кушнірук зазначає, що у людей складається думка про те, що заощадження краще залишити у гривні та не конвертувати їх у долари. Крім того, через обмеження на виведення доларів потреба у валюті знизилася, і банки можуть обмежувати прийняття купюр.

Тарас Лісовий, начальник департаменту казначейства "Глобус Банку", прогнозує, що ситуація на ринку готівкової валюти у липні залежатиме від кількох факторів. Одним із них є позиція Національного банку України щодо "зрівнювання" курсів валют на основі офіційного курсу. Якщо НБУ скоротить облікову ставку, це може сигналізувати про довіру до економіки та можливу лібералізацію валютного ринку України.

Іншим фактором є збільшення привабливості довгострокових депозитів у гривні та іноземній валюті. Разом з тим обсяги макрофінансової допомоги від західних партнерів та розвиток внутрішньої економічної діяльності також можуть вплинути на ринок валюти.

Згідно з прогнозом експертів, курс готівкової валюти в липні залишатиметься стабільним, але з невеликою тенденцією до зміцнення гривні. Очікується, що новий валютний коридор становитиме 36,7-37,7 гривень за долар та 40-41,5 гривень за євро, знижуючись до офіційного курсу.

Джерело: 24tv.ua

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