Для ефективної економії при пранні є кілька важливих правил, які можуть допомогти вам заощадити як енергію, так і гроші. Ведення правильного вибору режиму прання, попереднє сортування білизни та оптимальне використання часу – це ключові аспекти, які варто врахувати.

Наприклад, не слід використовувати експрес-режим для всіх типів тканин, оскільки він може споживати більше енергії. Видання Porady Interia надає кілька цінних порад для економного прання.

Один із способів заощадити – вибрати правильний час для прання. Виявляється, що найнижчий попит на електроенергію припадає на період із пізнього вечора до раннього ранку (з 22:00 до 06:00). Однак варто враховувати, що якщо ви живете в багатоквартирному будинку з поганою звукоізоляцією, то не всі ваші сусіди будуть раді чути шум від пральної машини під час їх відпочинку.

Сортування білизни та правильне заповнення барабана також мають велике значення. Рекомендується відокремлювати різні типи тканин та звернути увагу на вказівки виробника, які вказані на етикетках. Існує думка, що максимальне заповнення барабана дозволить заощадити час та уникнути запуску машини двічі. Однак переповнений барабан може негативно позначитися на роботі пристрою та збільшити ризик поломки. Перед пранням переконайтеся, що у барабані достатньо вільного місця.

Вибір режиму прання також відіграє важливу роль. Зверніть увагу на інформацію на етикетках одягу та рекомендації виробника. Вони можуть запропонувати оптимальні параметри для прання різних типів тканин. З іншого боку, правильний вибір температури має значення. Чим нижча температура, тим менші витрати на енергію. Також рекомендується вибирати режим "еко", який пропонується на багатьох сучасних пральних машинах.

Цей режим споживає найменшу кількість енергії та води, що дозволяє значно скоротити витрати у довгостроковій перспективі.

Джерело: Оглядач

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