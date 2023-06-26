Аварійно-рятувальні роботи завершені у 25-поверховому будинку, який постраждав від атаки російських окупантів.

Вдалося евакуювати 24 людини, пише Politeka.net.

«На жаль, п’ять осіб загинуло. Щирі спіівчуття», - повідомили в ДСНС України.

Серед загиблих – молоде подружжя. Страшну звістку повідомили на сторінці клубу історичної реконструкції Рарог.

"Друзі. На жаль, маємо повідомити, що Даніл Куриленко та його дружина Юля Петрова загинули вчора. В їх квартиру потрапила частина ракети. Сьогодні їх тіла були ідентифіковані….», - йдеться у повідомленні.

Прощання відбудеться у вівторок.

Друзі згадують Данілу та Юлію як чудову пару, добрих і щирих людей:

«Дуже гармонійна пара. Тяжка втрата. Нехай світла пам'ять про них завжди залишить те, що неспроможна забрати навіть смерть – силу великого кохання. Ви завжди будете в наших серцях",

«Яскрава була пара. Завжди в нашому серці»,

«Серце розривається велика втрата… співчуваю друзям і родині»,

«Світла пам'ять чудовим людям...», «Такі молоденькі, ще жити й жити..., хай відпочивають з миром, вічна пам'ять».

Нагадаємо, 24 червня, вночі у Києві внаслідок влучання уламків ворожої ракети в 25-типоверховий будинок в Соломʼянському районі сталося часткове руйнування будівельних конструкцій на 16, 17, 18, 19 поверхах будівлі із загораннями окремими осередками по поверхах.

Спочатку було відомо про трьох загиблих. На жаль, потім з’ясувалось про загибель Даніла та Юлії.

Останні новини України:

ЗСУ застосували нову тактику на полі бою.

Також повідомлялось, що росіяни рвонули в контратаку та перетягують сили ЗСУ на інший напрямок.

Крім того, Politeka.net писала про загрозу наступу вагнерівців на Київ через Білорусь - чого чекати від найманців пригожина.