"Майстер Шеф" Тетяна Литвинова запропонувала незвичайну альтернативу котлетам чи повсякденній м'ясній страві. На цей раз Литвинова розповіла про зручне приготування м'ясного хліба з овочами і не лише.

Рецепт приготування м'ясного хліба від "Майстер Шефа" Тетяни Литвинової:

650 г фаршу (яловичина, індичка)

160 г тушкованої цибулі

120 г солодкого перцю

50 г картоплі

60 г моркви

60 г сухарів-панування

8 шт. перепелиних яєць

1 зубчик чеснока

1 рік

0.5 ч.л чорного перцю

40 г оливок

100 г зеленого горошку

2 ст.л олії

Приготування:

Почніть з підготовки фаршу: пропустіть яловичину та індичку через м'ясорубку з великим ситом. Також натріть половину картоплі на дрібній тертці.

Для тушкованої цибулі нагрійте олію на сковороді, наріжте цибулю довільними півкільцями, додайте натертий часник і дві столові ложки води. Після гасіння цибулю можна подрібнити за допомогою блендера, пропонує "Майстер Шеф" Тетяна Литвинова.

Ретельно змішайте картоплю, фарш та цибулю, додайте половину столової ложки солі та перцю за смаком.

Змастіть форму для випікання вершковим маслом і посипте панірувальними сухарями (залишки сухарів можна використовувати для посипання зверху хліба).

"Майстер Шеф" Тетяна Литвинова радить, наріжте моркву смужками, перець – кубиками. Перемішайте фарш, зелений горошок та перець.

Викладіть 1/3 частину фаршу на дно форми, потім викладіть смужки моркви зверху.

Накрийте шар моркви ще 1/3 частиною фаршу. На шар фаршу покладіть варені яйця та оливки.

Покрийте верхівку хліба останнім шаром фаршу і посипте панірувальними сухарями.

Поставте форму в духовку, розігріту до 180 градусів і випікайте 40-50 хвилин, додає "Майстер Шеф" Тетяна Литвинова.

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