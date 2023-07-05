Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Минобороны Украины.
«Следует понимать, что страна-террорист способна на любые, даже тотально безрассудные поступки, которые потом попытается выдать за чужие», – отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Маляр также сообщила, что в четырех украинских регионах уже несколько дней идет обучение экстренных служб по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС. Их цель – минимизация потенциально возможных негативных последствий.
Речь идет о Днепропетровщине, Запорожье, Херсонщине и Николаевщине.
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«Оба сценария – как запугивание террористическими действиями, так и их непосредственное совершение – для РФ являются инструментом достижения военных целей», – пояснила Маляр, призвав украинцев сохранять спокойствие, доверять исключительно официальным источникам информации и придерживаться их рекомендаций.
Добавим, на данный момент, по данным Минэнерго, уровень воды в пруду-охладителе составляет 16,56 м.
"Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - подчеркнули энергетики.
В последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища.
Также эксперты напоминали, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, так что с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.
В свою очередь в МВД сообщали, что на утро 5 июля в 30 км зоне вокруг РАЭС, ХАЭС, ЗАЭС, ПУАЭС и территориях загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы (кроме зоны отчуждения ЧАЭС), зарегистрированные показатели находятся в пределах среднемесячных величин.
"Это свидетельствует об отсутствии новых аварийных ситуаций на ядерно опасных объектах Украины и об отсутствии трансграничного переноса через территорию Украины радиоактивно загрязненных воздушных масс, способных изменить естественный радиационный фон", - объясняли в МВД.
Последние новости Украины:
Украинцы готовятся к масштабной эвакуации.
Также сообщалось о новых рекомендациях Минздрава – что делать, если авария на ЗАЭС застанет на улице.
Кроме того, Politeka.net писала, какое указание получили оккупанты относительно Запорожской АЭС.