Россия нагнетает ситуацию с ЗАЭС и может прибегнуть к террористическим действиям на ее территории, чтобы переломить ход войны в свою пользу.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Минобороны Украины.

«Следует понимать, что страна-террорист способна на любые, даже тотально безрассудные поступки, которые потом попытается выдать за чужие», – отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Маляр также сообщила, что в четырех украинских регионах уже несколько дней идет обучение экстренных служб по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС. Их цель – минимизация потенциально возможных негативных последствий.

Речь идет о Днепропетровщине, Запорожье, Херсонщине и Николаевщине.

«Оба сценария – как запугивание террористическими действиями, так и их непосредственное совершение – для РФ являются инструментом достижения военных целей», – пояснила Маляр, призвав украинцев сохранять спокойствие, доверять исключительно официальным источникам информации и придерживаться их рекомендаций.

Добавим, на данный момент, по данным Минэнерго, уровень воды в пруду-охладителе составляет 16,56 м.

"Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - подчеркнули энергетики.

В последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища.

Также эксперты напоминали, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, так что с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

В свою очередь в МВД сообщали, что на утро 5 июля в 30 км зоне вокруг РАЭС, ХАЭС, ЗАЭС, ПУАЭС и территориях загрязненных в результате Чернобыльской катастрофы (кроме зоны отчуждения ЧАЭС), зарегистрированные показатели находятся в пределах среднемесячных величин.

"Это свидетельствует об отсутствии новых аварийных ситуаций на ядерно опасных объектах Украины и об отсутствии трансграничного переноса через территорию Украины радиоактивно загрязненных воздушных масс, способных изменить естественный радиационный фон", - объясняли в МВД.

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Также сообщалось о новых рекомендациях Минздрава – что делать, если авария на ЗАЭС застанет на улице.

Кроме того, Politeka.net писала, какое указание получили оккупанты относительно Запорожской АЭС.