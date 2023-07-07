"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила необычную альтернативу котлетам или повседневному мясному блюду. В этот раз Литвинова рассказала об удобном приготовлении мясного хлеба с овощами и не только.

Рецепт приготовления мясного хлеба от "Мастер Шефа" Татьяны Литвиновой:

  • 650 г фарша (говядина, индейка)
  • 160 г тушеного лука
  • 120 г сладкого перца
  • 50 г картофеля
  • 60 г моркови
  • 60 г сухарей-панировки
  • 8 шт. перепелиных яиц
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ч.л соли
  • 0.5 ч.л черного перца
  • 40 г оливок
  • 100 г зеленого горошка
  • 2 ст.л растительного масла

Приготовление:

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Начните с подготовки фарша: пропустите говядину и индейку через мясорубку с крупным ситом. Также натрите половину картофеля на мелкой терке.

Для тушеного лука нагрейте растительное масло на сковороде, нарежьте лук произвольными полукольцами, добавьте натертый чеснок и две столовые ложки воды. После тушения лук можно измельчить с помощью блендера, предлагает "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Тщательно смешайте картошку, фарш и лук, добавьте половину столовой ложки соли и перца по вкусу.

Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и посыпьте панировочными сухарями (остатки сухарей можно использовать для посыпки сверху хлеба).

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова советует, нарежьте морковь полосками, перец - кубиками. Перемешайте фарш, зеленый горошек и перец.

Выложите 1/3 часть фарша на дно формы, затем выложите полоски моркови сверху.

Накройте слой моркови еще 1/3 частью фарша. На слой фарша положите вареные яйца и оливки.

Покройте верхушку хлеба последним слоем фарша и посыпьте панировочными сухарями.

Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекайте 40-50 минут, добавляет "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

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