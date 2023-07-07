"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила необычную альтернативу котлетам или повседневному мясному блюду. В этот раз Литвинова рассказала об удобном приготовлении мясного хлеба с овощами и не только.
Рецепт приготовления мясного хлеба от "Мастер Шефа" Татьяны Литвиновой:
- 650 г фарша (говядина, индейка)
- 160 г тушеного лука
- 120 г сладкого перца
- 50 г картофеля
- 60 г моркови
- 60 г сухарей-панировки
- 8 шт. перепелиных яиц
- 1 зубчик чеснока
- 1 ч.л соли
- 0.5 ч.л черного перца
- 40 г оливок
- 100 г зеленого горошка
- 2 ст.л растительного масла
Приготовление:
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Начните с подготовки фарша: пропустите говядину и индейку через мясорубку с крупным ситом. Также натрите половину картофеля на мелкой терке.
Для тушеного лука нагрейте растительное масло на сковороде, нарежьте лук произвольными полукольцами, добавьте натертый чеснок и две столовые ложки воды. После тушения лук можно измельчить с помощью блендера, предлагает "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
Тщательно смешайте картошку, фарш и лук, добавьте половину столовой ложки соли и перца по вкусу.
Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и посыпьте панировочными сухарями (остатки сухарей можно использовать для посыпки сверху хлеба).
"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова советует, нарежьте морковь полосками, перец - кубиками. Перемешайте фарш, зеленый горошек и перец.
Выложите 1/3 часть фарша на дно формы, затем выложите полоски моркови сверху.
Накройте слой моркови еще 1/3 частью фарша. На слой фарша положите вареные яйца и оливки.
Покройте верхушку хлеба последним слоем фарша и посыпьте панировочными сухарями.
Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекайте 40-50 минут, добавляет "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
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