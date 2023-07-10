Протягом доби, як повідомляє Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ, відбулось близько 30 бойових зіткнень.
Також повідомляється, що на одному з полігонів східного воєнного округу алтайського краю проходять підготовку понад 300 осіб, які підписали контракт зі збройними силами російської федерації.
«Серед новобранців є особи з числа колишніх ув’язнених, чоловіки низького соціального статусу без особистих документів, наркозалежні та хворі на гепатит», - повідомили в Генштабі.
Також є відомомсті, що більшість з цих росіян вже звернулась до медичних закладів, щоб спробувати відтермінувати свою відправку в райони бойових дій на території України.
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Додамо, на Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити українські війська із займаних позицій в районі західніше Спірного Донецької області, успіху не мав.
На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Дубово-Василівка Донецької області.
На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки.
На Мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка.
На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджував основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ.
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Також повідомлялось, що українців попередили про небезпеку з Куп'янського напрямку.
Крім того, Politeka.net писала, що росіяни перекинули додаткові сили, ситуація під Бахмутом знов загострюється.