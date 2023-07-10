Під завалами Курахівської ТЕС на Донеччині знайшли тіла загиблих працівників.

Страшну новину повідомили в Міненерго, пише Politeka.net.

«Внаслідок трагедії, що сталася на ТЕС у Донецькій області 7 липня, на жаль, зросла кількість загиблих. Усього загинуло троє працівників станції», - йдеться у повідомленні.

Після завершення пошуково-рятувальних робіт знайдено тіла машиністів-обхідників Тамаша Івана Васильовича та Писарєва Івана Григоровича, яких досі вважали зниклими безвісти.

Нагадаємо, трагедія сталася 7 липня. У той страшний день дах котлорубінного цеху Курахівської ТЕС обвалився.

Спочатку було відомо про одного загиблого і трьох поранених.

У ДТЕК також повідомили, що кількість загиблих внаслідок обвалення перекриття на прифронтовій Курахівській ТЕС зросла.

«Пошукові роботи постраждалих енергетиків завершено. На превеликий жаль, обидва працівники, які були під завалами, знайдені без ознак життя. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих…», - йдеться у повідомленні.

Двоє працівників, яких було травмовано, отримали медичну допомогу та наразі перебувають вдома на лікарняному. Їхньому життю, як запевнили в ДТЕК, нічого не загрожує.

«Ще один працівник, якого було травмовано, знаходиться в медичному закладі Дніпра, де йому вже зробили вчасну операцію…», - також розповіли в ДТЕК.

Ліквідація наслідків обрушення триває.

Раніше в ДТЕК підкреслили, що причини і обставини нещасного випадку встановлюються. За попередніми даними, трагедія могла будти зумовлена причина багаточисленними обстрілами підприємства з початку повномасштабного вторгнення.

«Курахівська ТЕС впродовж півтора роки війни зазнавала неодноразових ворожих атак та має значні пошкодження обладнання та конструкцій. У травні цього року станція два рази сідала «на нуль» через обстріли рф», - розповіли в ДТЕК.