Під ранок російські окупанти вже вдруге за цей місяць атакували Київ з повітря.

Про подробиці і наслідки атаки, як пише Politeka.net, повідомили в КМВА і поліції Київщини.

Так, як і на початку липня противник застосував баражуючі боєприпаси «Shahed».

«Іранські дрони були запущені з південного напрямку, ймовірно, з краснодарського краю рф», - розповіли в КМВА.

Як повідомляється, усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам протиповітряної оборони.

У свою чергу поліція Київщини показала кадри, на яких можна побачити наслідки нічної атаки.

Уламки ворожих дронів були виявлені в одному із населених пунктів області.

«Внаслідок падіння було пошкоджено вікна та господарські споруди приватного домоволодіння, виникло загоряння травʼяного настилу», - розповіли в поліції Київської області.

На щастя, люди не постраждали. На місці зараз працюють екстрені служби та поліція.

У свою чергу Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Миколаєва. Також, ворог завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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