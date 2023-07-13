Сьогодні вночі, 13 червня, ворог здійснив чергову атаку на Київ.

Третій день поспіль окупанти атакують Київ баражуючими боєприпасами «Shahed», пише Politeka.net з посиланням на КМВА.

«Цієї ночі була масована атака іранських дронів. БпЛА заходили на столицю з різних напрямків. Силами і засобам ППО в повітряному просторі Києва було виявлено і знищено біля десятка ворожих цілей», - зазначили в КМВА.

У Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах міста зафіксовані випадки падіння уламків, є пошкодження житлових будинків.

На даний момент видомо про двої травмованих в Дарницькому р-ні: дівчина 19 років та чоловік 23 років (осколкові поранення), вони госпіталізовані до лікарні.

В Шевченківському районі під час ліквідації наслідків врятовано одну людину.

У свою чергу в ДСНС України повідомили подробиці про наслідки ворожої атаки.

Так, за однією з адерс рятувальники ліквідовували пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхового житлового будинку. Внаслідок події було травмовано 2 людей (отруєння продуктами горіння), від госпіталізації вони відмовилися. Крім того, за даною адресою було врятовано та виведено на безпечну відстань 1 особу.

За іншою адресою у 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі без послідуючого горіння. На місці було виявлено двох потерпілих з осколкими пораненнями, вони госпіталізовані.

Ще за однією адресою сталося загоряння в 1-поверховій недіючій будівлі з розповсюдженням на дах на загальній площі 20 кв. м. Пожежу вогнеборці оперативно ліквідували.

Крім того, ліквідовували загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території.

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