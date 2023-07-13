У Православній церкві України повідомили новину, що сколихнула парафіян ПЦУ.

Як повідомив Митрополит православної церкви України Євстратій Зоря, зупинилося серце клірика Білоцерківської єпархії протоієрея Сергія Ковальчука, пише Politeka.net.

За його словами, це сталося через онкологічне захворювання.

«З сумом сповіщаємо про упокоєння внаслідок ракового захворювання клірика Білоцерківської єпархії протоієрея Сергія Ковальчука. Висловлюємо співчуття родині та парафіянам і просимо молитися за спокій душі отця Сергія. Вічна памʼять і Царство Небесне», - написав на своїй сторінці Євстратій Зоря.

Парафіяни ПЦУ відгукнулися на допис Євстратія Зорі словами співчуття:

«Царства небесного і вічний спокій»,

«Зі святими упокой Христе душу спочилого слуги Твого отця Сергія»,

«Царство небесне! Амінь!»,

«Вічна пам’ять!».

Додамо, раніше стало відомо, що поліція Київщини забезпечує публічний порядок під час святкового Богослужіння, яке проводить Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у селі Білогородка.

Правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини здійснюють охорону громадського порядку та безпеки.

Раніше, 25 червня, парафія храму Святого Архістратига Божого Михаїла здійснила перехід від УПЦ до ПЦУ.

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Також повідомлялось, що настоятель храму УПЦ МП накоїв лиха на Київщині.