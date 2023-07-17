Так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія", пише Politeka.net.

У зв'язку з чим рух на мосту зупинений.

Відомо, що внаслідок НП загинули щонайменше дві людини, ще одна людина постраждала.

Не неофіційними даними, на мосту «впав» проліт.

Мешканців і гостей окупованого півострова закликають «утриматися від поїздок через Кримський міст і з метою безпеки вибирати альтернативний сухопутний маршрут через нові регіони».

Додамо, що перед падінням прольоту нібито чули щонайменше два вибухи.

«Не виглядає як атака моста. нічого не горить, нема ніякого полум'я. люди не злякані. Здається, міст сам завалився»,

«Навідпочивались», «Білгородські номер на машинах…»,

«Там такі тріщини на опорах були, він сам упав!», «Їх попереджали»,

«То вам карма за користування краденим», - коментують користувачі Twitter НП на мосту.

Останні новини України:

Війна затягнеться - названо, на скільки років.

Також повідомлялось, що Залужний дав обіцянку українцям - від чого залежить звільнення Криму.

Крім того, Politeka.net писала, що рейтинг Путіна пробив дно після заколоту.