Жахлива трагедія забрала життя військового і його родини.

Справжній жах стався на трасі «Житомир – Чернівці», пише Politeka.net з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

Там житель Львова, керуючи мікроавтобусом, порушив правила безпеки дорожнього руху, виїхав із другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі легковику. Це призвело до жахливого зіткнення.

«Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримав 19-річний водій легковика. Четверо його пасажирів – 45-річний військовослужбовець з села Клішківці Дністровського району Чернівецької області, його дружина та діти загинули на місці», - розповіли в прокуратурі про наслідки ДТП.

Трагедія сталася ще у липні 2022-го року, і от стало відомо рішення суду.

«Чоловіка засуджено до 8 років позбавлення волі з позбавлення права керувати транспортними засобами на строк 3 роки», - повідомили в Офісі Генерального прокурора.

При цьому сторона обвинувачення просила призначити підсудному покарання у виді 10 років позбавлення волі. Тож наразі прокурори ознайомлюються з ухваленим вироком, буде прийнято рішення щодо його оскарження.

Раніше правоохоронці повідомляли, що водію мікроавтобусу, мешканцю Львова, 79 років.

«Загинули пасажири автомобіля Skoda — 44-річний чоловік, 40-річна жінка, 17-річна дівчина та 21-річний хлопець», - повідомляли в поліції.

У Клішковецькій громаді повідомили, що у ДТП загинула сім‘я військовослужбовця, якого лише на кілька дні відпустили додому.

Було оголошено збір грошей, щоб допомогти родині.

«Дуже важко усвідомити , що немає поміж нами цих хороших та щирих людей … Нехай Бог прийме у свої обійми їх усіх, бо вони того достойні ! Царство небесне ! Вічна пам‘ять …. Родині - співчуття….»,

«Біль», «Господи, яка трагедія!»,

«Не можу знайти слів ...Хай Бог допоможе родичам пережити це страшне горе»,

«Хто б міг подумати! Яке горе родині! Дай, Боже, сили пережити цю втрату», - коментували страшне нещастя користувачі соцмереж.

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