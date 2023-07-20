У МОЗ попередили українців про інфекційне захворювання, яке вважається одним із найзаразніших захворювань, відомих у світі.

Мова йде про кір, пише Politeka.net з посиланням на МОЗ.

Лікарі застерігають, що кір швидко передається від хворої людини повітряно-крапельним шляхом.

«Під час вдихання найдрібніших крапель слизу, які потрапили в повітря під час чхання, кашлю або розмови хворого. 9 з 10 невакцинованих людей, що контактують із хворим, можуть інфікуватися. Вірус кору може зберігати заразність в повітрі та на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення», - попередили в МОЗ.

Також і Міністерстві розповіли, яким може бути перебіг кору.

Так, інкубаційний період хвороби становить в середньому 10–12 днів. Далі у людини підвищується температура, починає боліти голова, з’являється нежить, сухий кашель, збільшується лімфоузли, з’являється запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь, гнійні виділення). Також кір часто проявляє себе проносом та блюванням.

«На четвертий-п’ятий дні хвороби з’являється червоний висип — спочатку на шкірі голови й обличчя, а згодом — по всьому тілі. Хвороба із симптомами триває до чотирьох тижнів і довше», - розповіли в МОЗ про кір.

Кір може призветис до ускладнень

«Кір може мати тяжкий перебіг і часто потребує госпіталізації незалежно від віку. Хворі тривалий час є заразними», - повідомили в МОЗ.

Кір може спричинити пневмонію, вушну інфекцію (отит), запалення мозку (енцефаліт), інші серйозні ускладнення. Кір навіть може призвести до інвалідності і смерті.

«До віддалених наслідків кору належить підгострий склерозуючий паненцефаліт, що розвивається через 5-10 років після перенесеного кору та завжди закінчується смертю», - розповіли в МОЗ.

Захиститися від кору можна, але ліків, які б були ефективними та доступними і діяли на вірус кору, — немає.

«Єдиний надійний захист від цієї небезпечної хвороби — вакцинація», - наполягають медики, підкреслюючи, що дотримання здорового способу життя, так званий «загальний імунітет» не захищають від кору.

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