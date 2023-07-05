Почав збуватися ще один страшний сценарій, про який після підриву окупантами Каховської ГЕС попереджали спеціалісти.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, в тимчасово захоплених Скадовську та Генічеську Херсонської області відзначено збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції.

«За характером протікання хвороба має ознаки холери. Окупаційна так звана влада не визнає збільшення кількості захворюваності, намагається приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні», - повідомили в Генштабі.

Також відомо, що окупаційна влада розпочала приховану вакцинацію від холери представників так званих адміністрацій і їх найближчого оточення.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров’я України попереджали, що на затоплених територіях можуть виникнути хвороби, пов’язані з обмеженим доступом до чистої води, зокрема і холера.

Спричинити випадки холери може змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, відтак – і забруднення колодязів. Однак у постраждалих від підриву Каховської ГЕС регіонах та прилеглих до них районах здійснюється посилений епідеміологічний нагляд, наголосили у відомстві.

Було визначено три лікарні: у Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях, які стануть хабами у разі потенційних спалахів інфекційних хвороб.

Крім того у відомстві повідомляли, що в поверхневих водоймах вже зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників, тому купатися чи використовувати таку воду для оброблення харчових продуктів не можна. Також категорично заборонено виловлювати та вживати рибу із забруднених водойм.

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