В Минздраве предупредили украинцев об инфекционном заболевании, которое считается одним из самых заразных заболеваний, известных в мире.

Речь идет о кори, пишет Politeka.net со ссылкой на Минздрав.

Врачи предостерегают, что корь быстро передается от больного человека воздушно-капельным путем.

«Во время вдыхания мельчайших капель слизи, попавших в воздух во время чихания, кашля или разговора больного. 9 из 10 невакцинированных, контактирующих с больным, могут инфицироваться. Вирус кори может сохранять заразность в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение», - предупредили в Минздраве.

Также и в Министерстве рассказали, каким может быть течение кори.

Так, инкубационный период болезни составляет в среднем 10–12 дней. Далее у человека повышается температура, начинает болеть голова, появляется насморк, сухой кашель, увеличивается лимфоузлы, появляется воспаление слизистой глаз (слезотечение, светобоязнь, гнойные выделения). Также корь часто проявляет себя поносом и рвотой.

«На четвертый-пятый день болезни появляется красная сыпь — сначала на коже головы и лица, а впоследствии — по всему телу. Болезнь с симптомами длится до четырех недель и дольше», - рассказали в Минздраве о кори.

Корь может привести к осложнениям.

«Корь может иметь тяжелое течение и часто нуждается в госпитализации независимо от возраста. Больные длительное время заразны», - сообщили в Минздраве.

Корь может вызвать пневмонию, ушную инфекцию (отит), воспаление мозга (энцефалит), другие серьезные осложнения. Корь даже может привести к инвалидности и смерти.

"К отдаленным последствиям кори относится подострый склерозирующий паненцефалит, развивающийся через 5-10 лет после перенесенной кори и всегда заканчивающийся смертью", - рассказали в Минздраве.

Защититься от кори можно, но лекарств, которые были бы эффективными и доступными и действовали на вирус кори, — нет.

"Единственная надежная защита от этой опасной болезни - вакцинация", - настаивают медики, подчеркивая, что соблюдение здорового образа жизни, так называемый "общий иммунитет", не защищают от кори.

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