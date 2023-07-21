Чергова жорстока атака з боку росіян забрала життя мирних українців.

Про трагедію повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, пише Politeka.net.

За даними слідства, 21 липня, близько 4:00, окупаційні війська атакували приватний сектор міста Костянтинівки. Внаслідок атаки є жертви.

«Від влучання снаряду армії рф у житловий будинок загинули чоловік та дружина. Їм було 57 та 50 років. На момент обстрілу вони спали у себе вдома», - йдеться у повідомленні.

Також пошкоджено близько 20 домоволодінь, дорожнє покриття та газопровід.

У свою чергу в Донецькій ОВА повідомляють, що серед ночі ворог обстріляв Авдіївку касетними снарядами.

На Горлівському напрямку, крім Костянтинівської громади, пошкоджено 3 будинки у Торецькій громаді: у Північному, Залізному та Дружбі. У Соледарській громаді 3 будинки пошкоджено у Привіллі. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, зафіксовано 9 обстрілів Лиманської громади.

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Також повідомлялось, що Росія готувала атаку на Одесу та Миколаїв ще до виходу із "зернової угоди".

Також повідомлялось, що світ жорстоко поплатиться за страждання України після нових атак на Одеську область і Миколаїв.