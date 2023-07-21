Про його наслідки повідомили в Чернігівській ОВА, пише Politeka.net.
«Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого буди культури», - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, жертви відсутні.
Як видно на фото, від будівлі мало що залишилось.
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Перед ракетним ударом в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.
«Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!», - терміново попереджали в Повітряних Силах.
Згодом були зафіксовано пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області.
«Залишайтеся в укритті!», - закликали українців.
Через декілька хвилин з’явилася інформація про повторні пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку Одеської області.
Крім того, Повітряні сили ЗС України повідомили про ракетну небезпеку у Вінницькій та Житомирській області.
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Також поівдомлялось про новий ракетний удар по Одещині.
Крім того, Politeka.net писала, що Росія намагається відвернути увагу на фронті.