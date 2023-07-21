О его последствиях сообщили в Черниговской ОВА, пишет Politeka.net.

"В результате ракетного удара по Черниговщине в одном из населенных пунктов района повреждено здание местного здания культуры", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертвы отсутствуют.

Как видно по фото, от здания мало что осталось.

Перед ракетным ударом в Украине была объявлена ​​масштабная воздушная тревога.

«Ракетная опасность в областях, где объявлена ​​тревога! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!», – срочно предупреждали в Воздушных Силах.

Впоследствии были зафиксированы пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области.

«Оставайтесь в укрытии!», – призывали украинцев.

Через несколько минут появилась информация о повторных пусках сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области.

Кроме того, воздушные силы ВС Украины сообщили о ракетной опасности в Винницкой и Житомирской области.

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На рассвете оккупанты ударили ракетами по Донбассу, есть жертвы.

Также сообщалось о новом ракетном ударе по Одесчине.

Кроме того, Politeka.net писала, что Россия пытается отвлечь внимание на фронте.