О его последствиях сообщили в Черниговской ОВА, пишет Politeka.net.
"В результате ракетного удара по Черниговщине в одном из населенных пунктов района повреждено здание местного здания культуры", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, жертвы отсутствуют.
Как видно по фото, от здания мало что осталось.
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Перед ракетным ударом в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.
«Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!», – срочно предупреждали в Воздушных Силах.
Впоследствии были зафиксированы пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области.
«Оставайтесь в укрытии!», – призывали украинцев.
Через несколько минут появилась информация о повторных пусках сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области.
Кроме того, воздушные силы ВС Украины сообщили о ракетной опасности в Винницкой и Житомирской области.
Последние новости Украины:
На рассвете оккупанты ударили ракетами по Донбассу, есть жертвы.
Также сообщалось о новом ракетном ударе по Одесчине.
Кроме того, Politeka.net писала, что Россия пытается отвлечь внимание на фронте.