Минулої ночі Одещина пережила майже 4-х годинну атаку дронами "Shahed-136".

Її було спрямовано по портовій інфраструктурі Дуная, пише Politeka.net з посиланням на ОК «Південь».

Є збиття, але, на жаль, є і влучання.

«Внаслідок влучань зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів, в одному із виробничих приміщень сталася пожежа», - розповіли в ОК «Південь».

Пожежу було оперативно ліквідовано.

На даний момент відомо про шістьох постраждалих працівників порту.

"До лікарні області госпіталізували чотирьох поранених, один з яких – у стані середньої ступені тяжкості, ближче до тяжкого. Лікарям вдалося стабілізувати пацієнта. Інші троє – з легкими осколковими пораненнями та забоями тіла. Всім була надана медична допомога в повному обсязі", - повідомили в Одеській ОВА.

Також з'явилися кадри наслідків чергової підлої атаки.

Тим часом стало відомо про нові атаки на Херсонщину.

Так, за даними Херсонської ОДА, за минулу добу противник здійснив 58 обстрілів, випустивши 325 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», авіації, танків, ПТРК та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 10 снарядів. Через російську агресію 1 людина дістала поранення.

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