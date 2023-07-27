Роcійська війська атакували смт Ківшарівка Куп'янського району, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА.

«Зафіксовано влучання поруч з 5-поверховим житловим будинком. Будинок пошкоджено, в одній з квартир обвалилася стіна. Також пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок. На жаль, загинула жінка 74 років», - повідомили в ОВА.

Також постраждали жінки 35-ти, 81-го та 71-го років та 74-річний чоловік.

Крім того, вночі зафіксовано влучання ракетою С-300 у нежитлову будівлю у смт Великий Бурлук Куп'янського району.

«Будівля зазнала пошкоджень, сталася пожежа», - повідомили в ОВА про ще одні наслідки нічних атак.

Всього протягом минулої доби російські загарбники з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.

У свою чергу в Повітряних силх ЗС України повідомляють, шо вночі 27 липня росія атакувала Україну з південно-східного напрямку ударними БпЛА та крилатими ракетами.

Було зафіксовано два пуски КР «Калібр» з підводного човна в Акваторії Чорного моря та восьми іранських дронів-камікадзе «Shahed-136/131» з напрямку Приморсько-Ахтарськ.

Як вже відомо, «Калібри» атакували портову інфраструктуру Одещини.

«Щодо «шахедів» то усі вісім знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей», - повідомили захисники неба над Україною.