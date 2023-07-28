"Гарний ранок": сильна пожежа спалахнула під Донецьком, а над Москвою пролунав вибух

Відповідні кадри вже з'явилися у Мережі, пише Politeka.net.

Так, відомо, що за 60 кілометрів від Донецька горить нафтобаза.

"Чергова нафтобаза успішно демілітаризована",

"У тимчасово окупованому Шахтарську попадання в нафтобазу", - повідомляють паблики.

За неофіційними даними, російська нафтобаза спалахнула внаслідок ракетного удару.

Інші джерела стверджують, що була атака безпілотників.

Додамо, що тим часом у столиці країни-агресорки повідомили про нову атаку. Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що була скоєна атака безпілотника.

За його словами, безпілотник було збито, руйнувань та постраждалих немає.

«У Росії найбільш високоточною зброєю є телевізор. Він вражає мозок навіть у тих, хто його не має»,

«Ранок починається не з кави»,

"Треба більше безпілотників",

"Не спати!",

"Який гарний ранок" , - коментують користувачі Мережі.

Нагадаємо, вранці 24 липня Москва вже прокидалася від вибухів - російська влада зізналася, що місто вкотре атакували українські безпілотники.

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