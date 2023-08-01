Відбулася нова атака на російську столицю, є пошкодження.

У вежу "IQ-Квартал" у московському діловому кварталі "Москва-Сіті" знову вдарив безпілотник, повідомляють російські ЗМІ і пабліки.

Також вибухи прогриміли у Підмосков'ї.

Внаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі на рівні 21 поверху та порушено скління на площі 150 квадратних метрів.

Російське міністерство оборони заявляє, що вночі два українські безпілотники були збиті в Підмосков'ї, а один "був придушений засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, зазнав аварії на території комплексу нежитлових будівель «Москва-Сіті».

Зазначимо, що на 21-му поверсі будівлі, в яку врізався безпілотник, знаходиться міністерство економічного розвитку росії.

Через цю атаку на Москву на якийсь час припиняв роботу аеропорт Внуково.

«… Повторний точний удар по Москві - це сильно. Складно зрозуміти, чи валять по визначених об‘єктах, чи ППО, чи «війна - річ тотальна». В будь-якому разі, я упевнений кількість творчо-бізнесового планктону, який дезертує з Ра... зросте геометрично. Додайте до цих приємностей очікування нової хвилі мобілізації в РФ. А отупіння противника - річ хороша, стратегічна. У війні сильно знадобиться», - прокоментував нову атаку безпілотників на Москву боєць ЗСУ і громадський діяч Євген Карась.

Додамо, ранше стало відомо, що на Кримському мосту рух призупинено, а на залізничній станції «Керч-Південна» оголошено евакуацію.

Згодом з’ясувалось, що надійшов дзвінок про загрозу мінування вокзалу.

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