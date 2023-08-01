У вежу "IQ-Квартал" у московському діловому кварталі "Москва-Сіті" знову вдарив безпілотник, повідомляють російські ЗМІ і пабліки.
Також вибухи прогриміли у Підмосков'ї.
Внаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі на рівні 21 поверху та порушено скління на площі 150 квадратних метрів.
Російське міністерство оборони заявляє, що вночі два українські безпілотники були збиті в Підмосков'ї, а один "був придушений засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, зазнав аварії на території комплексу нежитлових будівель «Москва-Сіті».
Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"
Підготовка до найгіршого сценарію: названо регіони, де готові приймати нових переселенців
Трагедія на шахті, в Міненерго розкрили обставини і кількість жертв: "На жаль..."
"Загинув на місці": росіяни накрили смертоносним вогнем центр великого міста
Ракетний удар по Харкову: масштаби руйнувань значні
Зазначимо, що на 21-му поверсі будівлі, в яку врізався безпілотник, знаходиться міністерство економічного розвитку росії.
Через цю атаку на Москву на якийсь час припиняв роботу аеропорт Внуково.
«… Повторний точний удар по Москві - це сильно. Складно зрозуміти, чи валять по визначених об‘єктах, чи ППО, чи «війна - річ тотальна». В будь-якому разі, я упевнений кількість творчо-бізнесового планктону, який дезертує з Ра... зросте геометрично. Додайте до цих приємностей очікування нової хвилі мобілізації в РФ. А отупіння противника - річ хороша, стратегічна. У війні сильно знадобиться», - прокоментував нову атаку безпілотників на Москву боєць ЗСУ і громадський діяч Євген Карась.
Додамо, ранше стало відомо, що на Кримському мосту рух призупинено, а на залізничній станції «Керч-Південна» оголошено евакуацію.
Згодом з’ясувалось, що надійшов дзвінок про загрозу мінування вокзалу.
Останні новини України:
Удари по Криму і Чонгару - в окупантів почалися проблеми з логістикою.