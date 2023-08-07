Ця ніч стала дуже важкою для міста Херсон, в якому залишаються багато цивільних людей.

Про чергові атаки повідомили в Херсонській ОДА, пише Politeka.net.

«Тяжка ніч для Херсона… російська армія продовжила крити вогнем оселі херсонців у центральній частині міста», - повідомили в ОДА.

Так, близько 00:50 окупанти обстріляли житловий будинок. У вісьмох мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні було шпиталізовано одну маломобільну людину.

«Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла», - повідомили в ОДА.

Через пів години обстріли продовжилися, які, на жаль, обірвали життя однієї людни. Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка. Ще у однієї людини, 60-річного чоловіка, контузія.

«Близько 03:15 армія рф знову атакувала будинок. Поранено 93-річну жінку. З мінно-вибуховою травмою та контузією її шпиталізували», - розповіли в Херсонській ОДА.

«Росія обстріляла Херсон. Влучила в дев’ятиповерховий будинок. Там виникла пожежа внаслідок обстрілу. Теплові удари отримали двоє пожежників. Також є загибла жінка», - прокоментували трагічні наслідки чергової атаки на Херсон в Офісі Президента.

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